Прокуратура назвала возможную причину взрыва в жилом доме в ЛНР

Причиной взрыва в доме в Алчевске, предварительно, стала утечка газа

Причиной взрыва в многоквартирном доме в Алчевске Луганской народной республики (ЛНР), предварительно, стала утечка газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора ЛНР Елену Усачеву.

По данным ведомства, 13 октября на седьмом этаже девятиэтажного дома, предварительно, произошел взрыв бытового газа. Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

Прокурор города уже находится на месте происшествия.

В 00:03 в службу спасения поступил вызов о происшествии в доме по улице Гмыри. Жильцов экстренно эвакуировали. На месте происшествия спасатели обнаружили два тела. Сейчас специалисты устанавливают их личности.