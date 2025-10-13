Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:31, 13 октября 2025Силовые структуры

Прокуратура назвала возможную причину взрыва в жилом доме в ЛНР

Причиной взрыва в доме в Алчевске, предварительно, стала утечка газа
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Евгений Мартынов / ТАСС

Причиной взрыва в многоквартирном доме в Алчевске Луганской народной республики (ЛНР), предварительно, стала утечка газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора ЛНР Елену Усачеву.

По данным ведомства, 13 октября на седьмом этаже девятиэтажного дома, предварительно, произошел взрыв бытового газа. Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

Прокурор города уже находится на месте происшествия.

В 00:03 в службу спасения поступил вызов о происшествии в доме по улице Гмыри. Жильцов экстренно эвакуировали. На месте происшествия спасатели обнаружили два тела. Сейчас специалисты устанавливают их личности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    В парламент Франции внесут резолюцию о недоверии новому правительству

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости