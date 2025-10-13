В ЛНР пожар в многоквартирном доме унес жизни двух человек

В многоквартирном доме в Алчевске Луганской народной республики (ЛНР) произошел пожар. В результате здание частично обрушилось, погибли два человека, сообщили в региональном МЧС.

«В 00:03 в службу спасения поступил вызов о происшествии в 9-ти этажке по улице Гмыри (...) По прибытии установлено,что произошло загорание в квартире на седьмом этаже, а также частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля», — рассказали в ведомстве.

Жильцов экстренно эвакуировали. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек. Сейчас специалисты устанавливают их личности. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

