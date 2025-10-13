Забота о себе
Психолог подсказала способ поговорить с плохо целующимся партнером

Фото: Elena Chevalier / Shutterstock / Fotodom

Психолог и сексолог Алессандра Араужо заявила, что если человек плохо целуется, то не стоит сразу же с ним расставаться. В беседе с изданием Metropoles она подсказала способ поговорить с таким партнером.

Первое правило, по словам Араужо, — не поднимать эту тему в интимные моменты или сразу после неудачного поцелуя. «В идеале дождитесь нейтрального момента, не связанного с поцелуем, но при этом конфиденциального и доверительного», — пояснила она.

Специалистка призвала не критиковать, а говорить о своих чувствах. «Скажите что-то вроде: "Мне кажется, мы еще не до конца нашли друг друга в поцелуе. Я хочу, чтобы мы вместе попытались понять, как сделать так, чтобы это было идеально"», — предложила она.

Если партнер слишком усердствует, необходимо замедлить поцелуй и нежно коснуться его затылка или лица, посоветовала Араужо. Если, напротив, он является слишком пассивным, то стоит добавить больше разнообразия и посмотреть на его реакцию, заключила сексолог.

Ранее психолог Соня Диас рассказала, в какой комнате пары чаще всего ссорятся. По ее словам, большинство конфликтов происходит на кухне.

