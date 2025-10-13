Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:26, 13 октября 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о «проломе» обороны ВСУ в Днепропетровской области

Пушилин: Российские войска «проламывают» оборону ВСУ в Днепропетровской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска «проламывают» оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«"Проламывает" оборону на территории уже Днепропетровской области Восточная группировка войск [Российской армии]», — сказал он.

Пушилин также сообщил, что российские военные ведут городские бои в Северске в ДНР. Кроме того, он отметил, что подразделения российских войск продвигаются у Красного Лимана (украинское название — Лиман).

Ранее глава ДНР рассказал, что командование ВСУ перебрасывает резервы к добропольскому выступу у Красноармейска (украинское название — Покровск). Он описал бои на этом участке фронта словами «приходится их просто перемалывать».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Власти озвучили меры поддержки российских металлургов

    Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости