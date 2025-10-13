Пушилин рассказал о «проломе» обороны ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска «проламывают» оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«"Проламывает" оборону на территории уже Днепропетровской области Восточная группировка войск [Российской армии]», — сказал он.

Пушилин также сообщил, что российские военные ведут городские бои в Северске в ДНР. Кроме того, он отметил, что подразделения российских войск продвигаются у Красного Лимана (украинское название — Лиман).

Ранее глава ДНР рассказал, что командование ВСУ перебрасывает резервы к добропольскому выступу у Красноармейска (украинское название — Покровск). Он описал бои на этом участке фронта словами «приходится их просто перемалывать».