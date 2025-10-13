Бывший СССР
Пушилин раскрыл успехи армии России в Северске и у Красного Лимана

Пушилин: ВС РФ ведут городские бои в Северске и продвигаются у Красного Лимана
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие ведут городские бои в Северске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Краснолиманское направление, в первую очередь, касаемо Северска: здесь мы видим и освобожденные населенные пункты, здесь мы видим и городские бои в Северске уже имеют место», — рассказал Пушилин.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России в то же время продвигаются у Красного Лимана. Также армия России продолжает наступление на Ямполь, улучшая свои позиции в южной части населенного пункта.

Ранее Пушилин раскрывал подробности о сражениях за южную часть Красноармейска (украинское название — Покровск). Он сообщал, что ведутся тяжелые бои.

