Пушилин заявил об окружении армией России одного из городов в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России практически окружили город Родинское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Наши подразделения смогли сковать противника в районе населенного пункта Родинское. Практически окружили его, и сейчас проходит зачистка вооруженных формирований в районе данного населенного пункта», — рассказал Пушилин.

Глава региона вместе с тем прокомментировал бои армии России с Вооруженными силами Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Он описал их словами «приходится перемалывать».

Пушилин также рассказал о боях у ключевого для обороны ВСУ в Донбассе города. Речь шла о сражениях у Константиновки.