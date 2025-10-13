Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:19, 13 октября 2025Бывший СССР

Пушилин заявил об окружении армией России одного из городов в ДНР

Пушилин: ВС России практически окружили Родинское в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России практически окружили город Родинское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Наши подразделения смогли сковать противника в районе населенного пункта Родинское. Практически окружили его, и сейчас проходит зачистка вооруженных формирований в районе данного населенного пункта», — рассказал Пушилин.

Глава региона вместе с тем прокомментировал бои армии России с Вооруженными силами Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Он описал их словами «приходится перемалывать».

Пушилин также рассказал о боях у ключевого для обороны ВСУ в Донбассе города. Речь шла о сражениях у Константиновки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор обратил внимание на одну деталь массированной ночной атаки ВСУ на Россию

    Симоньян высказалась о смерти Кеосаяна фразой «я уже давно все понимала»

    Пушилин рассказал о «проломе» обороны ВСУ в Днепропетровской области

    Назван организатор теракта против высокопоставленного сотрудника МО России

    Пушилин заявил об окружении армией России одного из городов в ДНР

    В России допустили затяжной комбинированный удар по Крыму

    Рекордная стоимость золота приблизилась к новой важной отметке

    На НТВ выходит детективный сериал «Васька». Чем он удивит зрителей?

    Реклама

    Группу туристов с детьми эвакуировали в Сочи

    Пушилин описал бои с ВСУ у Красноармейска словами «приходится их просто перемалывать»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости