Финский аналитик Малинен призвал Путина определить судьбу Европы

Президент России Владимир Путин играет важную роль в формировании будущего Европы. Об этом заявил финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что судьба Европы и все решения по ней теперь лежат на плечах президента Путина», — отметил он.

По мнению эксперта, если глава России будет «слишком мягок», Европа окажется жертвой войны, которая «в конечном итоге охватит США и весь остальной мир». Аналитик призвал Путина определить судьбу Европы.

Ранее Путин заявил, что в Соединенных Штатах запросы общества привели к радикальной смене политического вектора и этот опыт может оказать влияние на страны Европы.