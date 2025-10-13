Пятеро российских экс-полицейских пытали граждан и подбрасывали им наркотики

В Калининграде экс-полицейским дали сроки за пытки и фальсификацию доказательств

В Калининграде Московский районный суд осудил троих бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Центральному району города и двоих бывших оперуполномоченных ОУР этого же отдела полиции за то, что они пытали граждан, фальсифицировали доказательства и подбрасывали наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), статьи 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств») и статьи 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»).

Бывшие оперуполномоченные получили от 1 до 13 лет с лишением специальных званий и права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок от одного года до двух лет восьми месяцев. Отбывать наказание трое их них будут в колонии строгого режима, остальные — в колонии общего режима и колонии-поселении. Ранее они были уволены из системы МВД, кроме того, в пользу одного из пострадавших с них взыскана компенсация морального вреда в размере 140 тысяч рублей.

Как установил суд, в июне 2022 года трое фигурантов изъяли у 12-летнего сына местной жительницы 14 граммов наркотика и из-за его возраста внесли в протокол данные об изъятии четырех граммов вещества у его матери. Затем, будучи в СНТ «Пищевик», они вынудили местную жительницу положить в карман своей одежды оставшиеся 10 граммов. После этого, в июле 2022 года, обвиняемые проводили обыск у мужчины в Калининграде. Они надели на него наручники, избили и вынудили признать вину в хранении наркотиков. В 2021 году двое из них также избили жителя области и заставили его признаться в незаконном обороте наркотиков.

