Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:45, 13 октября 2025Силовые структуры

Пятеро российских экс-полицейских пытали граждан и подбрасывали им наркотики

В Калининграде экс-полицейским дали сроки за пытки и фальсификацию доказательств
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Калининградский Следком»

В Калининграде Московский районный суд осудил троих бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Центральному району города и двоих бывших оперуполномоченных ОУР этого же отдела полиции за то, что они пытали граждан, фальсифицировали доказательства и подбрасывали наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), статьи 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств») и статьи 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»).

Бывшие оперуполномоченные получили от 1 до 13 лет с лишением специальных званий и права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок от одного года до двух лет восьми месяцев. Отбывать наказание трое их них будут в колонии строгого режима, остальные — в колонии общего режима и колонии-поселении. Ранее они были уволены из системы МВД, кроме того, в пользу одного из пострадавших с них взыскана компенсация морального вреда в размере 140 тысяч рублей.

Как установил суд, в июне 2022 года трое фигурантов изъяли у 12-летнего сына местной жительницы 14 граммов наркотика и из-за его возраста внесли в протокол данные об изъятии четырех граммов вещества у его матери. Затем, будучи в СНТ «Пищевик», они вынудили местную жительницу положить в карман своей одежды оставшиеся 10 граммов. После этого, в июле 2022 года, обвиняемые проводили обыск у мужчины в Калининграде. Они надели на него наручники, избили и вынудили признать вину в хранении наркотиков. В 2021 году двое из них также избили жителя области и заставили его признаться в незаконном обороте наркотиков.

7 октября в Саратове бывший капитан полиции разгромил чужой дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам понадобилось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента». Подписано историческое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира демонической ведьмой

    Турист подрался с вором в Европе, вырвал у него рюкзак и лишился часов за миллионы рублей

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский захотел купить Tomahawk за счет российских активов

    Названы помогающие при хронических запорах продукты

    На Украине назвали необходимое для поднятия экономики количество мигрантов

    Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

    ЕС начал финансирование спецтрибунала по России

    Разложившееся тело без головы прибило к популярному курорту в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости