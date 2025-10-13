Экономика
17:13, 13 октября 2025Экономика

Работы нобелевских лауреатов назвали руководством к действию для Банка России

Аналитик Абелев: Работы лауреатов Нобелевки — это руководство к действию для ЦБ
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Работы нобелевских лауреатов 2025 года Джоэля Мокира, Филиппа Агьона и Питера Хауита, по сути, являются «руководством к действию для правительств центральных банков, в том числе российского». Соответствующий комментарий начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидата экономических наук Олега Абелева приводит «Газета.Ru».

По его словам, на практике речь идет о важности инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, образование, в гибкую регуляторную среду, поощрение конкуренции, на фоне чего «приоритетом должна быть поддержка малого и среднего инновационного бизнеса, цифровизация и снижение барьеров». «Страны, которые могут сейчас создать систему, экосистему Мокира, Агьона, смогут уйти в отрыв, и этот разрыв между инновационными и ресурсными экономиками будет только увеличиваться», — считает аналитик.

Абелев также отметил, что модель региона Хауитта на практике может быть реализована при повышении гибкости рынка труда за счет инвестиций в непрерывное образование, дающее возможность постоянно оставаться востребованным.

Как стало известно 13 октября, премию по экономике памяти Нобеля в этом году вручат за объяснение того, как инновации служат импульсом для дальнейшего прогресса.

Мокир связал переход к постоянному росту от экономической стагнации, бывшей нормой на протяжении большей части истории человечества, с распространением научных объяснений и обменом идеями. Два других лауреата в 1992 году, построив соответствующую математическую модель, заложили основы эконометрической модели креативного разрушения, описывающей выход на рынок нового продукта.

