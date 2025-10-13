Культура
Раскрыты гонорары Аглаи Тарасовой за корпоративы

Глава ФПБК Бородин: Аглая Тарасова зарабатывает 3 миллиона рублей за корпоратив
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что российская актриса Аглая Тарасова планирует выступать на корпоративах после очередного заседания суда, назначенного на 3 ноября. Об этом общественник написал в Telegram.

По словам Бородина, менеджер артистки уже ведет переговоры о ее участии в частных мероприятиях, несмотря на наличие судебного запрета определенных действий. Из опубликованных скриншотов переписки с представителем актрисы следует, что Тарасова запрашивает три миллиона рублей за час работы на свадьбе.

«Пока суд решает судьбу Аглаи Тарасовой, она, видимо, уверена в своей свободе и уже планирует свое время после 3 ноября», — подчеркнул глава ФПБК.

О том, что в вещах Тарасовой на таможенном досмотре нашли запрещенные вещества, стало известно 5 сентября. Позже актрисе, задержанной в аэропорту Домодедово по делу о наркотиках, избрали меру пресечения. Ей назначили запрет определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.

