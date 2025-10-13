Забота о себе
05:00, 13 октября 2025Забота о себе

Раскрыты неожиданные различия в сексуальных привычках мужчин и женщин

Наталья Обрядина1

Фото: Wedding and lifestyle / Shutterstock / Fotodom

Психологи Университета Олсо (Норвегия) выяснили основные различия в сексуальных привычках мужчин и женщин, а также то, как они меняются с возрастом. Их выводы опубликовало издание Psypost.

Специалисты провели масштабное исследование, в котором приняли участие 2562 человека в возрасте от 19 до 50 лет. Они хотели проанализировать, как меняется мастурбация в течение жизни. Особый акцент в опросах делался на сексуальном поведении людей, включая частоту актов самоудовлетворения и особенности эротических фантазий.

В результате психологи установили, что у женщин частота мастурбации неуклонно растет в период с 19 до 31 года, после чего начинает снижаться. У мужчин же этот показатель остается стабильно высоким вплоть до 50-летия. В связи с этим специалисты пришли к выводу, что для представителей обоих полов мастурбация — это не замена сексу, а полноценная форма половой активности, никак не связанная с наличием или отсутствием партнера. Самоудовлетворение может выполнять как компенсаторную роль, если человек одинок, так и является способом разнообразить интимную жизнь в паре.

Также специалисты обратили внимание на тот факт, что у мужчин зависимость частоты мастурбации от семейного положения более выражена, чем у женщин.

Ранее врач-дерматолог Александр Быканов высказался по поводу набирающей популярность процедуры по увеличению клитора. По его словам, это одна из самых бесполезных процедур.

