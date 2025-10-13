Раскрыты подробности отражения ночной атаки ВСУ на российский регион

Слюсарь: Ночью отражена атака ВСУ на шесть районов Ростовской области

В ночь на 13 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать сразу несколько районов Ростовской области. Силы противовоздушной обороны отразили все атаки, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районе», — написал Слюсарь. Кроме того, ВСУ попытались ударить по двум населенным пунктам в Чертковском районе — там были повреждены стекла в окнах нескольких домов.

Глава региона подчеркнул, что никто не пострадал. Ущерб, причиненный атаками противника, уточнят с наступлением светлого времени суток.

Ранее Слюсарь сообщал, что при атаке на город Белая Калитва в Ростовской области пострадали два человека.