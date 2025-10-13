Россиянам предрекли скидки до 40 процентов на отдых в Турции

Турэксперт Котляр: Турция анонсировала скидки до 40 процентов на весну и лето

Российским туристам предрекли хорошие скидки на весенний и летний отдых в Турции. Об этом написала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По словам турэксперта, эта популярная у соотечественников пляжная страна анонсировала цены по раннему бронированию на весну и лето — скидки доходят до 40 процентов от обычных тарифов. Котляр добавила, что хорошие отели сейчас «идут по ценам, которых потом уже не будет».

Она также посоветовала россиянам поторопиться с бронированием отдыха на Новый год, январь и весну. «Пока курс позволяет, этим точно стоит воспользоваться», — пояснила.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что туры в Турцию летом 2026 года уже появились в продаже. Скидки доходят до 30 процентов в рамках этапа ранних продаж.

