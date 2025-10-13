Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за протестов

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок на Мадагаскар из-за протестов против правления президента страны Андри Радзуэлины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Уточняется, что положение в африканской стране вызывает обеспокоенность. До нормализации обстановки россиян попросили ограничить поездки туда.

Ранее стало известно, что российские туристы не смогли покинуть Мадагаскар из-за беспорядков, устроенных местными жителями. Уточнялось, что протестующие выступали против правления президента страны Андри Радзуэлины. Посольство посоветовало гражданам РФ отложить поездки на Мадагаскар из-за протестов.

