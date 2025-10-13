Россиянка отчитала детей на улице в Индии и спровоцировала дискуссию в сети

Российская тревел-блогерша Амина Финдс отчитала мусоривших детей на улице в Индии и спровоцировала оживленную дискуссию в сети. Свой ролик она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание NDTV.

На размещенных в сети кадрах девушка разговаривает с индийскими детьми, которые бросают мусор себе под ноги у нее на глазах. Финдс просит их отнести его в мусорное ведро, но собеседники игнорируют ее рекомендацию.

«Это ненормально. Я вам ничего не дам. Посмотрите на это. Это ваша страна. Вы будете жить и расти в мусоре, пока будете продолжать так делать», — заявляет россиянка.

Ролик под названием «Взаимодействие с индийскими детьми пошло не так» быстро стал вирусным и набрал более 22 миллионов просмотров. Министр Союзного кабинета по парламентским делам и делам меньшинств в правительстве Индии Кирен Риджиджу сделал его репост в свой официальный аккаунт. Другие местные жители в комментариях извинились за поведение детей.

«Сожалеем, что вам пришлось столкнуться с этим. Нам нужно больше работать, чтобы обучить их лучше», «Невероятно, но они не понимают, что это их страна, которой они должны гордиться, а вместо этого они ее портят», «Нам нужно лучше воспитывать наших детей», — написали интернет-пользователи.

Ранее турист англо-индийского происхождения прожил в Индии три года, пожаловался на разочаровавшие его вещи и вызвал споры в сети. Мужчина назвал страну помойкой и заметил, что местные жители относятся к ней соответственно.