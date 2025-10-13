Российские военные поразили энергетические объекты в Херсоне

ВС России атаковали Херсон и Херсонскую область, удар нанесен по энергообъектам

Вооруженные силы (ВС) России 13 октября атаковали находящиеся под контролем Киева территории Херсонской области, в том числе Херсон. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что удар был нанесен по энергообъектам и инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). О каких именно объектах идет речь, а также их количество собеседник Telegram-канала не раскрыл.

«Серьезно поражены энергетические объекты», — подтвердил источник. Он добавил, что армия России продолжает наносить удары по подконтрольным Киеву территориям Херсонской области.

Ранее стало известно о бегстве украинских властей в Херсонской области. Сообщалось, что они покинули регион и скрываются в Николаеве.