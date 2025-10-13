Россия
12:48, 13 октября 2025Россия

Российские войска вошли в Мирноград в ДНР

Минобороны: Российские войска зашли в восточные районы Мирнограда
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска вошли в Мирноград в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сводке Минобороны России о событиях в зоне спецоперации.

Минобороны называет Мирноград Димитровом — такое название город носил до 2016 года. Однако после начала спецоперации населенный пункт чаще упоминается под новым названием.

По данным министерства, российские подразделения зашли в восточные районы Мирнограда и ведут наступление в жилой застройке. В ходе боевых действий на указанном направлении было нанесено поражение украинской живой силе и военной технике, отметили там.

По данным из открытых источников, население Мирнограда по состоянию на 2020 год насчитывало почти 50 тысяч человек.

Тем временем армия России установила контроль над населенным пунктом Московское в ДНР. Успеха удалось добиться личному составу группировки войск «Центр».

