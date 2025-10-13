Россия
Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России заняли населенный пункт Московское в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла населенный пункт Московское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны.

Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск «Центр», говорится в сводке военного ведомства.

Также в Минобороны сообщили о развитии наступления в Харьковской области — там также под российский контроль перешел один населенный пункт.

Российская армия продолжает выполнение задачи по выходу на административные границы ДНР. Так, в начале октября под российский контроль перешла Федоровка – село было занято военнослужащими Южной группировки российских войск.

