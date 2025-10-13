Россия
13 октября 2025

Российский восьмиклассник выпал из окна из-за выключенного компьютера

В Петербурге восьмиклассник выпал из окна из-за выключенного компьютера
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге восьмиклассник выпал из окна квартиры в доме на Комендантском проспекте из-за выключенного компьютера. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, накануне российский школьник разругался с матерью. Родительница запретила 13-летнему подростку пользоваться техникой.

После ссоры учащийся выпал с шестого этажа, он приземлился на пристройку.

Несовершеннолетнего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Там у него диагностировали множественные переломы позвоночника и рук, а также многочисленные ссадины.

Кроме восьмиклассника в семье воспитываются две дочери 11 и 5 лет.

Ранее стало известно, что в Петербурге девятилетнего ребенка с поломанными ребрами нашли под окнами многоэтажного дома на Кондратьевском проспекте.

Правоохранители тогда установили, что несовершеннолетний, находясь без присмотра, вылез в открытую форточку кухни на четвертом этаже и выпал. У мальчика есть расстройство, связанное с нарушением развития головного мозга.

