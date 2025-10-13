Ценности
17:22, 13 октября 2025

Селена Гомес показала фото с новым имиджем

Певица Селена Гомес показала фото с короткой стрижкой
Екатерина Ештокина

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес показала фото с новым имиджем и продемонстрировала результат. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России социальная сеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке знаменитость предстала с короткой стрижкой и челкой. При этом звезда позировала с макияжем, состоящим из накладных ресниц и розовой помады. На кадре видно, что артистка запечатлена в гримерной комнате.

Ранее Селена Гомес показала архивное фото в откровенном нижнем белье. В описании к публикации поп-исполнительница отметила, что данный снимок она сделала за 10 лет до дебюта альбома Revival.

