Россиян предупредили о возможных очередях на границе Шенгенской зоны

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российское посольство в Бельгии предупредило о возможных очередях на пунктах пропуска на границах Шенгенской зоны из-за изменения процедуры ее пересечения для иностранцев. Об этом говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Дипломаты рекомендовали россиянам планировать поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных.

«На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска», — подчеркнули они.

Путешественников при пересечении границы ожидает регистрация со сканированием паспорта, снятие отпечатков пальцев и фотографирование. Уточняется, что отпечатков пальцев не потребуется от детей в возрасте до 12 лет. Система будет работать в 25 странах ЕС, не включая Ирландию и Кипр.

