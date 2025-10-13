Испания изменила правила въезда для россиян. В МИД рекомендуют готовиться к дополнительным процедурам проверки

Испания изменила правила въезда для россиян, они вступают в силу с 12 октября

Новые правила въезда в Испанию начали действовать для россиян с 12 октября, о чем граждан страны предупредили в МИД РФ. Теперь граждане России должны будут сдавать отпечатки пальцев и делать фотографии на границе.

Так, уточняется, что в Испании вступила в силу новая биометрическая система пересечения внешних границ Европейского союза (ЕС) — EES (Entry/Exit System). Данные правила начали распространяться на въезд и выезд через внешние границы Шенгенской зоны не только на россиян, но и на граждан других стран, не входящих в состав блока.

Рекомендуем учитывать эти изменения при планировании поездок и быть готовым к дополнительным процедурам проверки МИД России

На данный момент система начала функционировать пока только в аэропорту Мадрида (Барахас). Далее поэтапно ее начнут вводить и в других пунктах пограничного контроля, включая морские и наземные.

Система начнет действовать во всех пунктах к 10 апреля 2026 года

Сообщается также, что штампы в удостоверяющих личность документах — паспортах будут заменены электронными записями в базе данных.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правила будут действовать более чем в 20 странах мира

Как передает Reuters, путешественников при пересечении границы ждет регистрация со сканированием паспорта, снятие отпечатков пальцев и фотографирование. Уточняется, что отпечатков пальцев не потребуется от детей в возрасте до 12 лет.

Система будет работать в 25 странах ЕС, не включая Ирландию и Кипр

Предполагается, что ее внедрение позволит выявлять людей, находящихся на территории стран объединения дольше положенного срока. Также по задумке это поможет бороться с мошенничеством с личными данными и нелегальной миграцией.

ЕС намерен ужесточить визовую политику

Об этом свидетельствуют данные из нового проекта Еврокомиссии. Сообщается, что блок готовит ужесточение правил выдачи виз в отношении третьих стран.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Как писал портал Euractiv, их выдача будет более тесно связана с уровнем сотрудничества в сфере миграции. Подразумевается, что для граждан, отношения с которыми «серьезно ухудшились», визы смогут приостанавливать или отменять их действие. Для добросовестных туристов же, наоборот, хотят предусмотреть выдачу десятилетних многократных шенгенских виз.

Что касается Испании, то визовый центр этой страны уже в конце прошлого месяца сократил количество доступных записей. Это свидетельствовало о том, что количество выдаваемых страной виз в России значительно уменьшилось.