Визовый центр Испании сократил количество доступных записей

Россиянам стало сложнее получить визу в одну страну Европы — визовый центр Испании сократил количество доступных записей. Об этом пишет Telegram-канал «Улететь» со ссылкой на профильные чаты и каналы.

Как сообщает источник, официальных сообщений пока нет, однако записаться даже одному человеку уже почти невозможно. «Это значит, что количество выдаваемых Испанией виз в России также значительно сократится. И это очень плохая новость», — говорится в публикации.

Ранее Генеральное консульство Испании в Москве приостанавливало прием заявлений на получение виз по техническим причинам. После двухдневного перерыва работа была восстановлена.

