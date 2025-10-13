Мэра Одессы почти лишили гражданства Украины

Комиссия при президенте Украины лишила гражданства мэра Одессы Труханова

Комиссия при президенте Украины постановила лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом в Telegram со ссылкой на источники сообщает местное издание «Думская».

Как следует из публикации, президентская комиссия постановила лишить украинского паспорта главу Одессы, поскольку он якобы обладает гражданством России. Отмечается, что для вступления решения в законную силу его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что в случае лишения гражданства произойдет автоматическая отставка Труханова. Исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Игорь Коваль.

При этом издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источникисообщило, что комиссия по гражданству при президенте Украины пока не рассматривала дело Труханова.

Труханов заявил о планах властей лишить его гражданства 12 октября. По его словам, с 2014 года его периодически обвиняют в наличии российского паспорта, а в интернете появляются фотографии якобы его документа. Мэр Одессы назвал это фейком и провокацией, а также подчеркнул, что его уже многократно проверяли всевозможные службы.