Стюардесса почувствовала себя плохо во время рейса, продолжила работу и не выжила

Стюардесса EVA Air почувствовала себя плохо во время рейса и не выжила
Алина Черненко

Фото: Dr David Sing / Shutterstock / Fotodom

Стюардесса тайваньской авиакомпании EVA Air почувствовала себя плохо во время рейса, продолжила работу и не выжила. Об этом пишет Focus Taiwan.

В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 13 октября, профсоюз бортпроводников города Таоюань и корпоративный профсоюз EVA Airways сообщили о происшествии, которое случилось на рейсе из Милана в Тайбэй в конце сентября. Представители иностранного перевозчика заявили о начале расследования.

По предварительным данным, старший бортпроводник, которому пожаловалась на недомогание коллега, проигнорировал ее состояние и не связался c Medlink — наземной службой, предоставляющей консультации по неотложным медицинским вопросам во время полета. Более того, он настоял на том, чтобы стюардесса вернулась к работе.

Даже после приземления старший бортпроводник не разрешил больной коллеге воспользоваться инвалидной коляской и не вызвал скорую помощь. В итоге стюардессу доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

«Это не простое досадное совпадение, а результат системного и длительного безразличия к здоровью членов экипажа», — говорится в сообщении, анонимно написанном в профсоюзы человеком, назвавшимся бортпроводником.

Представители организаций выразили надежду, что после этой трагедии руководство авиакомпании будет более чутко относиться к своим сотрудникам, которые часто боятся брать больничные или отпуска, поскольку это может повлиять на оценку их работы и годовой бонус.

Ранее стюардесса российской авиакомпании «Победа» пожаловалась на боль в животе и упала в обморок во время полета. На борту были медики, которые оказали помощь женщине. Позже она пришла в себя.

