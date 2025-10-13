Экономика
Теплоход столкнулся с мостом в российском регионе

В Ростовской области теплоход «Волгонефть-242» столкнулся с мостом
Александра Качан (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Теплоход «Волгонефть-242» столкнулся с мостом в Ростовской области. О происшествии в российском регионе сообщает ТАСС со ссылкой на Западное МСУТ СК России.

По предварительным данным, судно под управлением капитана двигалось с места стоянки в Аксае. Во время пути теплоход произвел навал правым бортом на правобережную часть разводного подъемного моста пешеходной переправы. В результате столкновения «Волгонефть-242» получил повреждения, ущерб оценивается более чем в три миллиона рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)», — рассказали в ведомстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что уровень загрязнения воды в Енисее вредными веществами сразу после аварии с теплоходом в Красноярском крае превысил норму в 6,8 раза, но впоследствии снизился до приемлемых значений.

