В России прокомментировали предотвращение теракта в Москве

Колесник: Украинские спецслужбы должны ответить за подготовку теракта в Москве

Украина в очередной раз подтверждает свой статус террористического государства, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» предотвращение теракта в Москве.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России (МО РФ). По данным ведомства, он готовился по заданию украинских спецслужб совместно с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация). Сотрудника МО РФ планировали подорвать в густонаселенном районе столицы при помощи самодельного взрывного устройства, которое позволило бы поразить людей в радиусе до 70 метров.

ФСБ показала высокий уровень профессионализма, так как предотвратить террористический акт крайне трудно, указал депутат.

«Слава богу, что сумели предотвратить теракт. Если радиус поражения был 70 метров — это серьезная история. Я думаю, раз теракт предотвращен, вся цепочка участников, вплоть до самых верхних лиц, уже выявлена, и они должны ответить, и ответить в войсковом варианте», — поделился Колесник.

Надо такую создать ситуацию, чтобы даже мысли не было на территории России что-то осуществлять Андрей Колесник депутат Госдумы

Ранее стало известно, что организатором теракта в Москве был сторонник «Исламского государства», который действовал с территории Украины. По данным ФСБ, предполагаемый исполнитель теракта был завербован функционером ИГ Саидакбаром Гуломовым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интересах украинских спецслужб.

Предварительно, Гуломов был причастен к подрыву начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

