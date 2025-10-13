Россия
Толпа школьников разгромила припаркованные машины в российском городе и попала на видео

В Новосибирске школьники разгромили две припаркованные машины
Константин Лысяков
В Новосибирске толпа школьников разгромила припаркованные ВАЗ-2101 и ВАЗ-2109. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Mash Siberia в Telegram.

На кадрах видно, как несколько детей разного возраста окружили две машины. Они открывают багажник «девятки» и достают лежащие внутри вещи. Далее запечатлены нанесенные автомобилям повреждения в виде разбитых стекол. Судя по записи, некоторые ее участники могут учиться в младших классах.

Как пишет канал, владелец транспортных средств выложил ролик в сеть и предложил родителям вандалов связаться с ним для мирного решения ситуации, не привлекая полицию. Полученный ущерб мужчина оценил в 28,5 тысячи рублей.

Ранее школьники младших классов разгромили могилы бойцов СВО на кладбище алтайского села Семеновка. Оскверненные захоронения сняли на видео.

