Трамп назвал приоритетный конфликт в списке на урегулирование

Трамп: Сначала нужно урегулировать конфликт на Украине, а потом с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Сначала нужно урегулировать конфликт на Украине, а потом достичь соглашения с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете (парламенте), сообщает ТАСС.

«У нас есть шанс достичь соглашения с Ираном, но сначала нужно решить конфликт между Россией и Украиной», — сказал он.

По словам американского лидера, США должны решить вопрос с Россией. «Если Вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», — сказал он, обращаясь к своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу.

Ранее Трамп расстроился из-за невозможности легко завершить конфликт на Украине. Он думал, что сделать это будет «чертовски проще», чем урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.

