Трамп передумал насчет встречи с Си Цзиньпином

Глава Минфина США Бессент: Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином в Сеуле

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Сеуле на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в интервью Fox Business сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Он встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее. Я полагаю, что эта встреча все же состоится», — подчеркнул американский чиновник.

Ранее Трамп усомнился во встрече с Си на саммите АТЭС, но не отменил ее. «Но все равно я там буду», — отметил хозяин Белого дома.