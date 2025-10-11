Трамп уточнил свои слова про встречу с Си Цзиньпином

Трамп усомнился во встрече с Си Цзиньпином на саммите АТЭС, но не отменил ее

Президент США Дональд Трамп уточнил свои слова про встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее на предстоящем саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Его слова приводит ТАСС.

«Нет, я ее не отменил. Но я не знаю, будет ли она. Но все равно я там буду. Так что, я полагаю, мы можем ее [встречу] провести», — сообщил он журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином. Он заявил, что больше не видит смысла во встрече с китайским лидером. «Я должен был встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, в этом нет никакого смысла», — отметил он.