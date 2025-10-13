Мир
09:22, 13 октября 2025Мир

Трамп подсчитал завершенные им войны

Трамп заявил, что завершил уже восьмую войну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС — уже восьмой завершенный президентом США Дональдом Трампом конфликт. Об этом заявил сам американский лидер, сообщает Fox News.

«Война окончена (...) Это будет моя восьмая война, которую я разрешу. Я умею заканчивать войны, я умею устанавливать мир. Для меня большая честь делать это. Я спас миллионы жизней», — ответил Трамп на вопрос, можно ли считать войну в Газе завершенной.

Глава Белого дома также напомнил, что сейчас разворачивается вооруженный конфликт между Пакистаном и Афганистаном, поэтому он подумал, что ему придется вернуться на Ближний Восток. По словам президента США, он хорош в урегулировании войн и делает это не ради Нобелевской премии, а во имя спасения жизней.

10 октября между Израилем и ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом деятельности американского лидера по урегулированию конфликта.

