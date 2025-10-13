Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:59, 13 октября 2025Бывший СССР

Украинских военных заставили ремонтировать дом бизнесмена

РИА Новости: ВСУ заставили ремонтировать дом бизнесмена в Львовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинских военных заставили класть брусчатку в Львовской области, делать ремонт в доме бизнесмена и восстанавливать памятники на могилах его родственников в обмен на обещание не отправлять их на передовую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что это произошло в Львовской области. Заместитель командира «помогал» предпринимателю класть брусчатку.

«По его просьбе командир "выделил" нескольких военнослужащих, которые фактически работали на бизнесмена. Деньги, заработанные подчиненными, офицер ВСУ присваивал себе», — сказал он.

Ранее украинское командование обвинили в подмене тел погибших. С таким заявлением выступили родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США представили мобильные установки для Tomahawk

    Прекратилась поддержка Windows 10

    У Аллы Пугачевой хотят забрать замок в России и посадить в тюрьму. Кто и почему решил наказать примадонну за скандальное интервью?

    «Вас обязательно убьют и выложат видео». Кто и как продает солдатам СВО неработающие плащи-невидимки для защиты от дронов?

    Украинских военных заставили ремонтировать дом бизнесмена

    В Германии рассказали о роли Мерца и Макрона в саммите мира в Египте

    Курс доллара впервые за осень упал ниже 80 рублей

    Украинское командование обвинили в подмене тел погибших

    Засчитавшего победный гол СКА судью пожизненно отстранили

    Польша вновь отказалась выдать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости