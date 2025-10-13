Бывший СССР
Украинское командование обвинили в подмене тел погибших

РИА Новости: ВСУ подменяют тела погибших, чтобы не платить компенсации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что украинское командование препятствует опознанию погибших. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что ВСУ подменяют тела погибших, чтобы не платить компенсации. Известно, что мать одного из солдат, погибших в районе Садков в Сумской области, не могла получить информацию о сыне, а после обнаружения тела результаты ДНК-теста меняли несколько раз.

«В итоге родственники получили тело совершенного другого военнослужащего. Само собой, в ВСУ отказались выплачивать компенсацию, сославшись на то, что ее сын все еще числится "пропавшим без вести"», — подчеркнул информатор.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ минировали тела сослуживцев. Такие случаи зафиксировали в Новогригоровке Запорожской области.

