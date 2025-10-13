Бывший СССР
Украинский военный заявил о критической ситуации под Покровском

Боец ВСУ заявил, что ситуация под Покровском близка к критической
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Кондратюк заявил, что ситуация под Красноармейском (украинское название — Покровск) близка к критической. Об этом украинский военный заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, под контроль Российской армии вернулись населенные пункты Котлиное и Удачное, также российские солдаты малыми группами заходят на территорию шахтоуправления Покровское.

Параллельно с этим уличные бои ведутся на юге Красноармейска, отметил Кондратюк. Также военнослужащий написал, что ситуация на фланге у населенного пункта Родинское остается крайне тяжелой и подчеркнул, что продвижение Российской армии на этом участке фактически приведет к оперативному окружению Красноармейска.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Красноармейске начали затапливать не обслуживаемые с конца 2024 года канализационные трубы сточными водами, чтобы не дать россиянам продвинуться по подземным путям.

