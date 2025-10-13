Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:54, 13 октября 2025Мир

В США заявили о росте поддержки военной помощи Украине среди республиканцев

Newsweek: Республиканцы изменили свое мнение о поставках оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Республиканцы изменили свое мнение об Украине, в этом году они стали больше поддерживать оказание военной помощи Киеву, пишет американский журнал Newsweek.

Опрос, проведенный HarrisX и Harvard, свидетельствует, что среди республиканцев больше тех, кто поддерживает поставки оружия Киеву и санкции против России, чем среди демократов.

Как указало издание, опрос Харриса показал: почти три четверти республиканцев (73 процента) поддержали поставку вооружения Украине и введение ограничительных мер против Москвы, что незначительно превышает 72 процента демократов, согласившихся с этими мерами.

Ранее сообщалось, что США несколько лет тайно поддерживали производство дронов на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США представили мобильные установки для Tomahawk

    Украинских военных заставили ремонтировать дом бизнесмена

    В Германии рассказали о роли Мерца и Макрона в саммите мира в Египте

    Курс доллара впервые за осень упал ниже 80 рублей

    Украинское командование обвинили в подмене тел погибших

    Засчитавшего победный гол СКА судью пожизненно отстранили

    Польша вновь отказалась выдать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    Мощное землетрясение произошло в Микронезии

    Пашинян лично представился Трампу

    США предупредили об угрозе крупнейшего в истории землетрясения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости