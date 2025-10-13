В США заявили о росте поддержки военной помощи Украине среди республиканцев

Newsweek: Республиканцы изменили свое мнение о поставках оружия Украине

Республиканцы изменили свое мнение об Украине, в этом году они стали больше поддерживать оказание военной помощи Киеву, пишет американский журнал Newsweek.

Опрос, проведенный HarrisX и Harvard, свидетельствует, что среди республиканцев больше тех, кто поддерживает поставки оружия Киеву и санкции против России, чем среди демократов.

Как указало издание, опрос Харриса показал: почти три четверти республиканцев (73 процента) поддержали поставку вооружения Украине и введение ограничительных мер против Москвы, что незначительно превышает 72 процента демократов, согласившихся с этими мерами.

Ранее сообщалось, что США несколько лет тайно поддерживали производство дронов на Украине.