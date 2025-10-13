Установлена личность «Девушки с жемчужной сережкой» с полотна известного художника

Историки узнали имя модели, позировавшей для «Девушки с жемчужной сережкой»

Историк узнал имя девушки с картины известного нидерландского художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Об этом сообщает издание The Telegraph.

Модель с культового полотна, которое было написано в 1660-х годах, долгое время оставалась для искусствоведов загадочной незнакомкой. Лишь спустя 360 лет ее личность была установлена. Историк Эндрю Грэм-Диксон утверждает, что на холсте Вермеера изображена Магдалена ван Рейвен, дочь главных покровителей художника. Ван Рейвены были богатой семьей, принадлежавшей к религиозной секте ремонстрантов.

«Каждая из его картин была вдохновлена религиозными убеждениями, которые лелеяла Мария де Кнейт и близкие к ней люди, включая самого Вермеера», — пишет исследователь. Согласно новой теории, картина изображает Магдалену в образе Марии Магдалины, обращающейся к Иисусу Христу, что соответствует верованиям коллегиантов — радикального религиозного движения, к которому принадлежали заказчики. Открытие проливает свет на творчество голландского мастера, чьи работы изображали почти исключительно женщин.

