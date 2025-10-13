Из жизни
19:37, 13 октября 2025Из жизни

Установлена личность «Девушки с жемчужной сережкой» с полотна известного художника

Историки узнали имя модели, позировавшей для «Девушки с жемчужной сережкой»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Изображение: Ян Вермеер «Девушка с жемчужной серёжкой»

Историк узнал имя девушки с картины известного нидерландского художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Об этом сообщает издание The Telegraph.

Модель с культового полотна, которое было написано в 1660-х годах, долгое время оставалась для искусствоведов загадочной незнакомкой. Лишь спустя 360 лет ее личность была установлена. Историк Эндрю Грэм-Диксон утверждает, что на холсте Вермеера изображена Магдалена ван Рейвен, дочь главных покровителей художника. Ван Рейвены были богатой семьей, принадлежавшей к религиозной секте ремонстрантов.

«Каждая из его картин была вдохновлена религиозными убеждениями, которые лелеяла Мария де Кнейт и близкие к ней люди, включая самого Вермеера», — пишет исследователь. Согласно новой теории, картина изображает Магдалену в образе Марии Магдалины, обращающейся к Иисусу Христу, что соответствует верованиям коллегиантов — радикального религиозного движения, к которому принадлежали заказчики. Открытие проливает свет на творчество голландского мастера, чьи работы изображали почти исключительно женщин.

Ранее картину итальянского художника Джузеппе Гисланди, украденную во время Второй мировой войны, обнаружили на другом конце света — в Аргентине. Полотно «Портрет дамы» висело над диваном в доме дочери высокопоставленного офицера СС.

    Все новости