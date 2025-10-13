Мир
11:38, 13 октября 2025Мир

В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

В Берлине задержали женщину с ножом, угрожавшую охране посольства России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Берлине задержали женщину, угрожавшую охране посольства России с ножом в руке. Об этом сообщает издание Berliner Kurier со ссылкой на полицию.

«Перед зданием российского посольства в районе Митте 31-летняя женщина потеряла контроль над собой и напала с ножом на охранников», — утверждается в публикации.

По данным полиции, женщина направила нож в лицо сотруднице охраны и выкрикивала расистские оскорбления, однако испугалась угрозы достать табельное оружие и убежала. Злоумышленницу вскоре задержала полиция, после чего она была отправлена в больницу для сдачи анализов крови на предмет алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Ранее здание российского посольства в Швеции подверглось очередному нападению с использованием беспилотного летательного аппарата.

