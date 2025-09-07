Мир
11:31, 7 сентября 2025

Посольство России в европейской стране подверглось атаке дрона

Посольство России в Швеции подверглось нападению с использованием БПЛА
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ирина Дергачева / ТАСС

Здание российского посольства в Швеции подверглось очередному нападению с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об инциденте сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на здание дипмиссии России в скандинавской стране неизвестные сбросили пластиковый пакет с краской. При атаке злоумышленники задействовали дрон.

Предыдущее нападение на посольство России в Швеции было совершено в конце мая. Атаке подверглось здание дипмиссии России в Стокгольме. Тогда на здание российского посольства неизвестные также сбросили емкость с краской. Она упала на площадку перед главным входом.

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о подготовке ноты протеста из-за акта вандализма. Она призвала власти Швеции взять под контроль деятельность «своих ультрас» и четко выполнять обязательства о дипломатических сношениях в рамках Венской конвенции.

