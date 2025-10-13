В Черном море затонул корабль с украинским экипажем

У побережья Болгарии затонуло судно Eileen с украинским экипажем

В Черном море затонул корабль с украинским экипажем, об этом сообщает издание Maritime со ссылкой на министерство транспорта Болгарии.

Торговое судно Eileen получило пробоину в 140 морских милях от побережья Болгарии и подало сигнал бедствия. На помощь направились пограничный корабль и вертолет ВМС Болгарии, а также румынские и турецкие суда, находившиеся поблизости.

Экипаж из десяти граждан Украины эвакуировался с корабля на спасательных плотах, их подобрало турецкое судно. Вскоре после эвакуации поврежденный Eileen затонул.

