21:26, 13 октября 2025

В Черном море затонул корабль с украинским экипажем

У побережья Болгарии затонуло судно Eileen с украинским экипажем
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pixabay

В Черном море затонул корабль с украинским экипажем, об этом сообщает издание Maritime со ссылкой на министерство транспорта Болгарии.

Торговое судно Eileen получило пробоину в 140 морских милях от побережья Болгарии и подало сигнал бедствия. На помощь направились пограничный корабль и вертолет ВМС Болгарии, а также румынские и турецкие суда, находившиеся поблизости.

Экипаж из десяти граждан Украины эвакуировался с корабля на спасательных плотах, их подобрало турецкое судно. Вскоре после эвакуации поврежденный Eileen затонул.

Ранее роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия. Инцидент произошел 2 сентября у побережья Зонгулдака на севере страны. Стоимость судна оценивается в 70 тысяч фунтов (почти 7,6 миллиона рублей).

