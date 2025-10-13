MEN: В Манчестере оцепили еврейский центр из-за подозрительного конверта

В Манчестере оцепили здание еврейского центра после обнаружения конверта с подозрительным веществом. Об этом сообщает Manchester Evening News (MEN).

«Мы провели эвакуацию на улице Миддлтон-роуд в качестве меры предосторожности после обнаружения подозрительного вещества в конверте», — заявил представитель полиции.

По данным правоохранителей, на данный момент серьезный риск отсутствует.

Как уточняет издание, еврейский центр расположен напротив синагоги, на которую была совершена атака 2 октября. Нападавшим оказался гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами, который был ликвидирован в ходе спасательной операции.

Ранее стало известно, что аль-Шами совершил наезд на людей на своем автомобиле, после чего атаковал их ножом. В результате теракта не стало двух человек, еще четверо пострадали.

