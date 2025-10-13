В Москве рычащий пациент разгромил автомобиль скорой помощи и попал на видео

В Москве пациент разгромил автомобиль скорой помощи. Видеозапись, снятую, предположительно, медиками, опубликовал Telegram-канал «112».
На кадрах рычащий мужчина выбрасывает медикаменты и инвентарь из салона служебного автомобиля. Автор ролика не пытается остановить пациента, молча снимая происходящее.
По данным канала, утихомирить мужчину удалось только прибывшим на место сотрудникам полиции. Нарушитель был задержан.
Ранее в Петербурге иностранный гражданин напал на бригаду скорой помощи. Он находился в состоянии измененного сознания. Мужчина был привлечен к административной ответственности.