В Москве рычащий пациент разгромил автомобиль скорой помощи и попал на видео

В Москве пациент разгромил автомобиль скорой помощи. Видеозапись, снятую, предположительно, медиками, опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах рычащий мужчина выбрасывает медикаменты и инвентарь из салона служебного автомобиля. Автор ролика не пытается остановить пациента, молча снимая происходящее.

По данным канала, утихомирить мужчину удалось только прибывшим на место сотрудникам полиции. Нарушитель был задержан.

Ранее в Петербурге иностранный гражданин напал на бригаду скорой помощи. Он находился в состоянии измененного сознания. Мужчина был привлечен к административной ответственности.

