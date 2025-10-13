Бывший СССР
В Раде назвали вопросом времени полный захват Купянска

Депутат Рады Безуглая: Полный захват Купянска является вопросом времени
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полный захват Купянска в Харьковской области российскими войсками является вопросом времени. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Полный захват Купянска — вопрос времени. Точка невозврата пройдена», — написала она.

Парламентарий отметила, что российские военнослужащие уже находятся в городе, однако командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не говорит об этом, концентрируя внимание на «Добропольском контрнаступлении». При этом, по ее словам, никакого контрнаступления в действительности не существует, а речь идет о ряде стабилизационных мероприятий после прорыва фронта со стороны российских войск.

Ранее стало известно, что группировке ВСУ под Купянском отрезали путь к отступлению. В сеть попало видео, на котором ВКС России наносят удар по переправе украинских войск через реку Оскол.

