17:25, 13 октября 2025

В Раде спрогнозировали рост дезертирства из ВСУ

Нардеп Дубинский: Задержки зарплаты в армии приведут к росту дезертирства из ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Задержки зарплаты в армии приведут к увеличению числа случаев самовольного оставления части (СОЧ) в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Рост дезертирства на фоне экономических проблем спрогнозировал в Telegram депутат Верховной рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«Задержки зарплат военным и/или девальвация гривны приведут к ускорению темпов СОЧ из украинской армии», — заявил нардеп.

Он отметил, что уже сейчас большинство граждан не готовы воевать за режим президента Украины Владимира Зеленского, а еще меньше захотят пойти на фронт бесплатно.

Ранее стало известно, что половина граждан Украины хотели бы ухода нынешнего президента республики Владимира Зеленского из политики. Как следует из опросов социологов, против Зеленского выступили 50 процентов опрошенных — 36 процентов захотели его ухода из политики, 14 процентов высказались за уголовное преследование.

