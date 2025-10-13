Моя страна
В России добыли редкий алмаз весом 340 карат

В России на месторождении им. В.Гриба добыли редкий алмаз весом 340 карат
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kitreel / Shutterstock / Fotodom

Редкий алмаз высокого качества весом 340 карат добыли на месторождении в России. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в Telegram.

Выяснилось, что алмаз обнаружили на месторождении имени В. Гриба. Отмечается, что доля таких кристаллов составляет не более 2 процентов от всех природных алмазов.

«Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», — отметил глава региона.

По данным министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона, объем добычи алмазов в Архангельской области в 2024 году оценивался в 8,2 миллиона карат.

В мае в Якутии добыли крупнейший в истории России ювелирный алмаз.

