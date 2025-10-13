Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:27, 13 октября 2025Экономика

В России исчезнет одно явление

Ученый Богачев: Полярное сияние перестанет появляться в России через пару лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Полярное сияние может появляться в средней полосе России следующие пару лет, однако затем оно практически исчезнет на шесть-семь лет. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, снижение частоты полярных сияний связано со снижением солнечной активности. Через один-два года явление прекратится в средних широтах, и увидеть его снова можно будет только при начале роста солнечной активности, через шесть-семь лет.

«Поэтому у людей, которые хотят их (полярные сияния) увидеть, но не хотят для этого ездить в полярные регионы, остается еще максимум год-два. С 2027 года вероятность опускания сияния в средние регионы России фактически снизится до нуля», — заключил Богачев.

Ранее в городе Назарово Красноярского края выпал черный снег. Эксперты объяснили необычный цвет осадков выбросами сажи с местной ГРЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    Семенович посоветовала женщинам быть слабыми

    Трампа захотели наградить самой престижной премией Израиля

    Тайно ушедший на СВО сын православного священника потерял ногу при спасении сослуживца

    Половина украинцев захотели ухода Зеленского из политики

    Пригожин потерял сознание на съемках

    Стала известна неожиданная причина заболеваний сердца

    Застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт

    Власти российского села попросили жителей неделю не выкидывать мусор

    Стало известно о возможных сложностях с получением россиянами медицинского оборудования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости