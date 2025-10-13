В России исчезнет одно явление

Ученый Богачев: Полярное сияние перестанет появляться в России через пару лет

Полярное сияние может появляться в средней полосе России следующие пару лет, однако затем оно практически исчезнет на шесть-семь лет. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, снижение частоты полярных сияний связано со снижением солнечной активности. Через один-два года явление прекратится в средних широтах, и увидеть его снова можно будет только при начале роста солнечной активности, через шесть-семь лет.

«Поэтому у людей, которые хотят их (полярные сияния) увидеть, но не хотят для этого ездить в полярные регионы, остается еще максимум год-два. С 2027 года вероятность опускания сияния в средние регионы России фактически снизится до нуля», — заключил Богачев.

