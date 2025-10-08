Черный снег выпал в российском регионе

Эколог Гудовский: Черный снег выпал в Красноярском крае

В городе Назарово Красноярского края выпал черный снег. Осадки необычного цвета показал Telegram-канал «ЧП 124».

На снятых очевидцами кадрах видно, как серо-черный снег покрыл машины россиян. По словам эколога Павла Грудовского, осадки приобрели такой оттенок из-за выбросов сажи с Назаровской ГРЭС. Местные жители тоже связывают явление с работой тепловой электростанции.

Горожане уже направили жалобы на загрязнение воздуха во все возможные инстанции. Теперь в населенном пункте должны провести проверки.

В декабре 2024 года черный снег выпал в городе Киселевск в Кемеровской области. Город накрыло угольной пылью, явным признаком которой являются почерневшие осадки. По наблюдениям местных жителей, источником выбросов является обогатительный комбинат.

Черный снег — привычное явление для многих городов Кузбасса. С такой ситуацией также часто cталкиваются жители Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска, в которых немало шахт и разрезов.

