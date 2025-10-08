Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:29, 8 октября 2025Экономика

Черный снег выпал в российском регионе

Эколог Гудовский: Черный снег выпал в Красноярском крае
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП 24»

В городе Назарово Красноярского края выпал черный снег. Осадки необычного цвета показал Telegram-канал «ЧП 124».

На снятых очевидцами кадрах видно, как серо-черный снег покрыл машины россиян. По словам эколога Павла Грудовского, осадки приобрели такой оттенок из-за выбросов сажи с Назаровской ГРЭС. Местные жители тоже связывают явление с работой тепловой электростанции.

Горожане уже направили жалобы на загрязнение воздуха во все возможные инстанции. Теперь в населенном пункте должны провести проверки.

В декабре 2024 года черный снег выпал в городе Киселевск в Кемеровской области. Город накрыло угольной пылью, явным признаком которой являются почерневшие осадки. По наблюдениям местных жителей, источником выбросов является обогатительный комбинат.

Черный снег — привычное явление для многих городов Кузбасса. С такой ситуацией также часто cталкиваются жители Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска, в которых немало шахт и разрезов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

    Стала известна новая сумма пособия по безработице

    Блогерша раскрыла удивительные для китайцев особенности поведения россиян

    Несколько турецких звезд задержали по делу о наркотиках

    Раскрыта неожиданная причина бессонницы

    Черный снег выпал в российском регионе

    Российские войска атаковали энергообъекты и нефтебазу под Черниговом

    Части россиян пообещали более чем 20-градусные морозы

    Человеческие останки нашли на улице в российском городе

    Стало известно о ракетной атаке на российский город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости