В России объяснили визит главы евродипломатии в Киев тремя целями

Сенатор Пушков назвал визит Каллас в Киев частью плана втянуть Трампа в конфликт

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал визит главы евродипломатии Каи Каллас в Киев частью плана втянуть президента США Дональда Трампа в украинский конфликт. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По его словам, визит Каллас в Киев также подтверждает продолжение активной поддержки Украины.

«Евросоюз работает на трех главных направлениях: продолжение активной поддержки Украины, усиление санкционного давления на Россию, [а также] втягивание Трампа в политику Евросоюза с целью восстановления вместе с США единого антироссийского фронта», — объяснил Пушков.

Ранее сообщалось, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев, где, в частности, намерена встретиться с украинскими официальными лицами для обсуждения финансовой и военной поддержки Европы.