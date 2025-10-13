В России отреагировали на ядерные учения НАТО

Сенатор Косачев: Ядерные учения НАТО могут спровоцировать ответную реакцию

Ядерные учения НАТО «Steadfast Noon» могут спровоцировать ответную реакцию. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, пишут «Известия».

По мнению парламентария, развитие событий, связанных с ядерными учениями НАТО, могут спровоцировать реакцию и ответные шаги не только со стороны России, но и других стран, поскольку затрагивает глобальные сюжеты безопасности.

При этом сенатор выразил мнение, что ответные действия на политику альянса будут выдаваться Западом за агрессию.

«Мы понимаем все последующие сценарии, когда ответная реакция будет выдаваться за некие инициативные и агрессивные действия тех стран, которые будут реагировать», — обозначил Косачев, добавив, что агрессивные действия исходят исключительно со стороны НАТО.

«Москва неоднократно призывала альянс остановить расширение военной инфраструктуры на Восток и прекратить интеграцию стран, которые граничат с Россией», — закончил он.

Ранее сообщалось, что НАТО 13 октября проведет ежегодные военные учения с имитацией использования ядерного оружия. Как пояснял генеральный секретарь альянса Марк Рютте, учения являются важной демонстрацией ядерного сдерживающего потенциала Альянса и посылают четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать всех союзников.