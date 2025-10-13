Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 13 октября 2025Россия

В России отреагировали на ядерные учения НАТО

Сенатор Косачев: Ядерные учения НАТО могут спровоцировать ответную реакцию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Ядерные учения НАТО «Steadfast Noon» могут спровоцировать ответную реакцию. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, пишут «Известия».

По мнению парламентария, развитие событий, связанных с ядерными учениями НАТО, могут спровоцировать реакцию и ответные шаги не только со стороны России, но и других стран, поскольку затрагивает глобальные сюжеты безопасности.

При этом сенатор выразил мнение, что ответные действия на политику альянса будут выдаваться Западом за агрессию.

«Мы понимаем все последующие сценарии, когда ответная реакция будет выдаваться за некие инициативные и агрессивные действия тех стран, которые будут реагировать», — обозначил Косачев, добавив, что агрессивные действия исходят исключительно со стороны НАТО.

«Москва неоднократно призывала альянс остановить расширение военной инфраструктуры на Восток и прекратить интеграцию стран, которые граничат с Россией», — закончил он.

Ранее сообщалось, что НАТО 13 октября проведет ежегодные военные учения с имитацией использования ядерного оружия. Как пояснял генеральный секретарь альянса Марк Рютте, учения являются важной демонстрацией ядерного сдерживающего потенциала Альянса и посылают четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать всех союзников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    В РФС высказались о расследовании инцидента с обвинениями в расизме капитана «Краснодара»

    На детской площадке в Москве нашли мертвым подростка

    Власти озвучили меры поддержки российских металлургов

    Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости