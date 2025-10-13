Россия
11:28, 13 октября 2025

В России ответили на угрозу Трампа в адрес Путина и обещание поставить ВСУ Tomahawk

Депутат Журова: Если Трамп не принимает требования РФ по Украине, то это тупик
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

После Аляски казалось, что президент США Дональд Трамп искренне хочет помочь урегулировать украинский конфликт без продолжающегося военного столкновения, отметила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответила на угрозу американского лидера в адрес российского коллеги Владимира Путина и обещание поставить Украине Tomahawk, если конфликт не завершится.

«Здесь, встав на одну или на другую сторону, быть медиатором невозможно. Ты должен воспринимать аргументы обеих сторон. Но мы понимаем, что у нас есть свои требования. Просто вопрос в том, что принимает их Трамп или нет. Если он их не принимает, тогда это практически тупик», — заявила Журова.

Депутат напомнила, что Россия не собирается отступать в вопросе территорий, которые уже вошли в состав страны.

«Если Украина готова это принять, тогда мирные переговоры. А если нет, то мы защищаем свою территорию», — добавила она.

Вопрос, что они будут бомбить Tomahawk? Москву? [Президент Украины Владимир] Зеленский хочет войти в историю своего народа таким образом, по всей видимости. Хотя не понимаю, что в этом хорошего

Светлана Журовазампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее Трамп выступил перед журналистами, затронув тему украинского конфликта и поставок Киеву ракет Tomahawk. В частности, американский лидер пригрозил Путину, что если урегулировать конфликт не удастся, то «для него это плохо кончится».

Также Трамп сообщил, что Зеленский вновь просил у него Tomahawk, однако он отметил, что намерен поставить Украине эти ракеты только в том случае, если конфликт не удастся урегулировать другими методами. При этом президент США подчеркнул, что готов обсудить возможную поставку оружия Киеву лично с Путиным.

